Affaire Grégory: L'ex-juge Lambert retrouvé mort

L’ancien juge de l’affaire Grégory, Jean-Michel Lambert, 65 ans, a été retrouvé mort hier à son domicile dans le Mans. Premier juge d’instruction dans l’affaire, dont c’était son premier poste à 32 ans, il avait été tenu partiellement responsable de la confusion au sein de cette énigme judiciaire. Surnommé "le petit juge", s’est vu reprocher des fautes et irrégularités.



Jean-Michel Lambert avait par exemple porté ses soupçons vers la mère du garçonnet en 1985 ; cette dernière avait été innocentée en 1993. L’avocat des parents de Grégory, Me Thierry Moser, a déclaré à l’AFP : "Je garderai de lui le souvenir d’un homme qui a été confronté à un dossier difficile, qu’il n’a pas su maîtriser et qui a été pris dans un vertige irrépressible. Quelles que soient les causes de ce qui semble être un suicide, je n’ai aucune animosité envers lui. Je critique les conclusions qu’il a tirées de son instruction mais je ne critiquerai jamais l’homme".





C’est une voisine qui a retrouvé son corps hier "avec un sac plastique" sur la tête. L’hypothèse du suicide est pour l’instant la plus probable ; aucune trace d’effraction ou de lutte n’a été relevée.