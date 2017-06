Affaire Carl Davies : Vincent Madoure condamné à 15 ans de prison

Le verdict est tombé dans l'affaire Carl Davies. Inculpé pour meurtre aggravé en bande organisée, Vincent Madoure - le seul suspect jugé depuis mercredi aux Assises - a été condamné à 15 ans de prison. Il a été reconnu coupable du meurtre du marin britannique.Pour l’avocat général - qui avait requis l'acquittement - "la justice n’a pas démérité",'"l'enquête n’a pas été bâclée". En ses six ans d’expérience à La Réunion, il s’agit pour lui de l’affaire "la plus investie par les enquêteurs, magistrats et experts". Pour rappel, c’est la première fois à La Réunion que les gendarmes et la police travaillent ensemble sur une affaire."La famille démontre une dignité exemplaire qui force le respect et l’admiration, ajoute l’avocat général, vous sentez la détresse de ces gens, vous la touchez des bouts des doigts, et on se dit qu’on n'aimerait pas être à leur place".C'est en sanglots que la famille a accueilli le verdict. "On ne s'arrêtera jamais, jusqu'à ce que tout le monde impliqué dans ce meurtre paye", a déclaré la sœur de Carl Davies.