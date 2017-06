Mail La grande Une Affaire Carl Davies : L'avocat général requiert l'acquittement

15h07 : L'avocat général a requis l'acquittement de Vincent Madoure. Selon lui, les charges ne sont pas inexistantes mais insuffisantes pour justifier une condamnation.



L'audience avait connu un rebondissement ce vendredi matin. Au troisième et dernier jour de procès de l'affaire Carl Davies, la Cour a décidé une requalification des faits.



Poursuivi pour homicide volontaire, Vincent Madoure encourt à présent la prison à perpétuité pour meurtre aggravé en bande organisée. Dans cette affaire, le doute subsistait entre un homicide et un crime en bande organisée. Me Bonifiace avait ce matin quant à lui demandé de requalifier le chef d'accusation en "coups ayant entraîné la mort sans intention de la donner". Les juges en ont décidé autrement.



Cette matinée a d'abord été marquée par un témoignage poignant de la famille de Carl Davies. Enfin entendu, le père du marin britannique, Andy Davies, a commencé par remercier les services de police et la justice française "d’avoir rendu ce procès possible". "Jusqu’au jour où j’ai perdu mon fils, je n’avais jamais entendu parler de La Réunion. Ça fait une semaine qu’on est ici et tout le monde a été si gentil et accueillant. Je réalise que mon fils n’a pas eu de chance. Mon fils était tout ce que cette bande n’est pas : calme, honnête et travailleur (…)"



"Quand mon fils est mort, une partie de moi est morte"



La mère, Maria, en larmes, avoue vouloir parfois en finir : "Quand mon fils est mort, une partie de moi est morte". Elle avoue comprendre pourquoi son fils était heureux, le 7 novembre 2011, et lui avait parlé au téléphone de cette " belle" île. Elle se retourne ensuite et s’adresse à Vincent Madoure : "Il faut quitter les mauvaises personnes et arrêter. Vous avez des enfants et je ne veux pas non plus que votre mère se retrouve dans la même situation que moi".



Cette famille de classe ouvrière dans un petit village anglais a dû déménager à la campagne pour tenter d’oublier. Elle ne fête plus Noël et prend un jour de congés tous les 9 novembre (jour de la découverte du corps de Carl Davies). "Nous étions heureux, mais on ne sera plus jamais les mêmes, affirme la sœur, Kerry, ils auraient pu tuer mes parents en même temps que mon frère, tant qu’à faire".



