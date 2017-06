Aéroport Roland Garros: Le dispositif "Forte Affluence" activé à compter du 8 juillet

La haute saison de l’hiver austral 2017 a commencé depuis le vendredi 23 juin à l’Aéroport de La Réunion Roland Garros et se poursuivra jusqu’au dimanche 5 septembre. Une période de forte affluence avec des pointes de trafic observées pour les vols vers la métropole d’Air Austral, Air France et Corsair. Avec l’arrivée de French Blue, le trafic devrait également croitre.



"Les prévisions pour la haute saison qui commence font état d’une progression de plus de 4% des mouvements d’avions, et de plus de 14% du nombre potentiel de passagers (environ 83 000 sièges en plus par rapport à 2016, soit près de 65 000 passagers potentiels supplémentaires)", indique l’aéroport de La Réunion.



Afin d’y faire face, la société et les services de l’Etat ont renforcé leurs équipes en prévision de ces périodes de forte affluence.



Le deuxième poste de contrôle des formalités (dans la partie Est de l’aérogare) permettant d’accéder à la salle d’embarquement, sera ouvert aux dates et heures de pointe.



L’opération Sourires Tranche Papaye sera activée en zone publique mais aussi en salle d’embarquement.



L’accès au hall départ sera réservé aux seuls passagers et aux clients se rendant aux comptoirs commerciaux des compagnies aériennes les :



- samedi 8 juillet de 5h30 à 11h00

- mercredi 12 juillet de 5h30 à 11h00

- jeudi 20 juillet de 17h00 à 22h00

- samedi 29 juillet de 5h30 à 11h00.



En fonction des remplissages constatés à J–15, les mêmes mesures pourraient également être appliquées les :



- mercredi 2 août

- samedi 5 août

- samedi 12 août

- mardi 15 août

- samedi 19 août

- samedi 26 août,



de 5h30 à 11h00.



A ces dates, la dépose-minute restera possible devant le linéaire de l’aérogare, ainsi que l’accès aux commerces et services de l’aérogare.



Compte tenu des prévisions de trafic très importantes à certaines dates, ce dispositif est mis en œuvre les lundi 10 juillet et dimanche 30 juillet, toute la journée à un degré supérieur : non seulement l’accès au hall départ sera réservé aux seuls passagers, mais la dépose-minute se fera sur le parking public.



Ces mesures pourraient également être appliquées les dimanches 6 et 13 août, en fonction du niveau de remplissage des avions : la décision sera prise quinze jours auparavant. Pour chacune de ces journées plus de 11 000 passagers (arrivées + départs) et 40 mouvements d’avion (20 arrivées + 20 départs) sont attendus.