Admirez le récif corallien de l’Ermitage !

La visite du sentier sous-marin est gratuite et ouverte au grand public.

Rendez-vous à l’Ermitage les 8, 9, 15, 21 et 23 septembre 2017.

Vous pourrez repérer le stand d’accueil de couleur bleu installé sur le haut de plage de l’Ermitage (entre le restaurant « Go Cap Méchant » et le restaurant « le K-Banon»).

INFOS PRATIQUESPensez à vous munir de vos palmes, masque et tuba (matériel non fourni et obligatoire).Une combinaison est aussi recommandée en cette période d’hiver austral.Infos et réservations : 0692 89 18 68+ d’infos dans la brochure en téléchargement et sur le site de la Réserve Naturelle Marine de La Réunion