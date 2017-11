Adécalom-bis : J’accuse les autorités de forfaiture !

… et de déni de justice !



Voici quelque trente ans, les autorités avaient sué sang et eau pour expulser les frères Adécalom de la forêt d’Etang-Salé. Les raisons écologiques et légales invoquées n’étaient que les prétextes additionnés contre ces paisibles éleveurs qui ne demandaient qu’à vivre, travailler, et surtout être libres des contraintes ordinaires auxquelles se plient avec une bonne volonté servile les lâches citoyens que nous sommes !



On se souvient de la chanson de Daniel Waro. Je n’aime pas l’intégrisme de ce chanteur mais cela ne m’écorchera pas la gueule de dire que son texte a eu son utilité, de même que la mobilisation d’une partie de l’opinion.



Voici qu’aujourd’hui, on veut expulser leurs descendants du même lieu. Le prétexte a changé de nature, l’impudence s’affiche : il s’agit de faire place nette à une multinationale hôtelière à laquelle notre belle et merdique administration DONNE 150 hectares.



On en étouffe d’indignation.



Quand ça la fait jouir, l’administration a des arrangements avec le Ciel et les lois de notre soi-disant République.



En forêt de Saint-Philippe, forêt primaire aux mille espèces endémiques, on a donné des dizaines d’hectares à un groupe hôtelier étranger pour construire des ensembles de bungalows de luxe. L’affaire est sur la pente savonneuse parce que le partenaire local serait un magnat véreux. Pour une fois que l’illégalité et la rouerie frauduleuse nous sauvent la mise...



A Saint-Gilles/Ermitage, il suffit d’être dans les petits papiers des administrations pour avoir le droit de s’installer les pieds dans l’eau.



A Saint-Pierre, un bel hôtel 3 étoiles est carrément sur la plage, à l’extrémité du parc boisé.



Tout ça, c’est dans "les pas géométriques" soi-disant incontournables, non ?



Dans les Hauts, le fumeux Parc national Gonthier(grott)esque veut expulser les exploitants de champs de goyaviers mais un maire laisse un de ses potes implanter une société aussi louche que confuse au même endroit.



A Dioré, une exploitation de galets est autorisée, sur ce site merveilleux, sous prétexte qu’elle appartient à un élu à grande gueule.



Dans l’Ouest, on tente de force, contre la volonté populaire, d’installer un site d’extraction de galets NLResques parce que ça fait bien les affaires de la multinationale Effage et ceux qui ont pris les dessous de table. Devinez qui !



Pendant ce temps, on contraint un petit agriculteur à détruire la maison qu’il a bataillé des années pour la construire sur son terrain de cannes !



Pendant ce temps, on chasse les traditionnels petits pêcheurs-gaulette du lagon quand on sait pertinemment que ce ne sont pas EUX qui détruisent le corail et ne pêchent jamais plus que de raison : quelques petits macabits pour le ti cari familial du soir.



Pendant ce temps, on interdit aux jeunes pêcheurs sous-marins d’aller prendre de belles prises à 20 mètres de profondeur, sans risque pour la reproduction. On préfère laisser la place aux requins, attirés par le garde-manger de cette réserve à viande fraîche.



Pendant ce temps, sous le fallacieux prétexte de chasser le travail au noir, on attaque un pauvre gars qui se fait quelques sous alors que les employeurs habituels le rembarrent à coups de pompe au train !

Etc., etc.



J’accuse nos autorités de forfaiture, de déni de justice, de collusion avec les multinationales et les tenants de l’ultralibéralisme chers à nos politicards. Il faut les foutre dehors si on veut pouvoir continuer de vivre sur cette planète.



Aux armes, citoyens !