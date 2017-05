Achats de voix : Maurice Gironcel obtient la relaxe de la cour d'appel

A 8H45, la cour d'appel vient de confirmer la relaxe du maire de Sainte-Suzanne.

L'historique de l'affaire :

(Direct)

8H20 : Maurice Gironcel arrive à la cour d'appel de Saint-Denis. Le maire de Sainte-Suzanne sera fixé sur son sort ce jeudi. Relaxé par le tribunal correctionnel le 30 août 2016 alors que le procureur avait requis six mois de prison ferme, cinq ans d'inéligibilité et 10.000 euros d'amende à son encontre, Maurice Gironcel avait été relaxé malgré les témoignages qui avaient défilé à la barre ( "Même si cela me coûte la prison je dirai la vérité" ).Mais dans cette affaire d’achats de voix présumés lors des élections municipales de 2014, le parquet avait fait appel de la décision du tribunal de première instance. Le maire avait dû comparaître de nouveau, devant la cour d’appel cette fois, le 13 avril dernier . Ce jour-là, le ministère public avait également requis la relaxe.Le délibéré devait donc être rendu ce jeudi matin. Pour rappel, Maurice Gironcel était soupçonné de "sollicitation ou agrément de don ou promesse pour influencer un vote".