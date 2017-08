Accusée de discrimination par un ex-salarié, Ladom dément

Ladom (Agence de l’outre-mer pour la mobilité) est à nouveau accusée de discrimination. Cette fois, c’est un travailleur handicapé, Mickaël Dieudonné, qui n’a pas vu son CDD renouvelé et qui expose "la mauvaise foi" de l’agence.Embauché en tant qu’ "agent administratif de voyage" dans la distribution des passeports mobilité études début juin en CDD renouvelable, il remplaçait un salarié parti en congé maladie. Selon lui, sa qualité de travailleur handicapé n’a pas été reconnue au moment de l’embauche "par manque de temps de l’employeur". Renouvelé une première fois, il a ensuite dû prendre un congé maladie du 26 juillet au 9 août; soit la durée entière de son troisième renouvellement.Mais voilà qu’il reste sans nouvelles au moment de son renouvellement, le 9 août, ajoute-t-il. Après plusieurs sollicitations de sa part, il aurait reçu un solde tout compte le 18 août induisant qu’il n’y aura pas de troisième CDD. "Et ce n’est que le 25 août que monsieur Imhoff (Alexandre Imhoff, délégué régional, ndlr) a répondu que je n’avais pas accompli mes missions. Or ce n’est pas ce qu’a affirmé ma responsable, également représentante syndicale, qui avait assuré que je faisais du bon boulot".En période de "haute saison" pour les étudiants en demande de passeports mobilité études, selon Alexandre Imhoff, un remplaçant a donc été embauché le 1août, "pour des raisons techniques". "Nous ne pouvions pas fonctionner avec une personne en moins et nous n’avions aucune visibilité sur la durée de son arrêt maladie", explique le directeur. Il précise également : "Nous n’étions pas dans l’obligation de renouveler son contrat".Selon Alexandre Imhoff, Mickaël Dieudonné a été informé du non-renouvellement et des décisions prises et aucun délai de prévenance n’était obligatoire. "Et comment peut-on parler de discrimination alors qu’on l’a embauché une deuxième fois (la première étant en 2013, nldr) ?" demande-t-il avant d’ajouter qu’ "aucun document attestant de son handicap ne nous a été fourni".Si la direction affirme n'avoir "rien à se reprocher", des salariés de Ladom s’étaient déjà plaints de "discriminations, dénigrements et pression morale" en 2015