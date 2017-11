Accident mortel de St-André: Une enquête préliminaire ouverte

Le conducteur de la voiture impliquée dans l’accident ayant causé la mort d’un homme âgé d’une cinquantaine d’années est sorti de garde à vue hier en fin d'après midi.



La garde à vue a été prononcée suite à la lecture du taux d’alcoolémie du conducteur. Le jeune homme de 25 ans était alcoolisé, plus d'un gramme d'alcool par litre de sang.



Une enquête préliminaire a été ouverte par la police de Saint-André et devra déterminer les causes de l’accident en attendant de probables poursuites à l’encontre du conducteur.