Accident de moto mortel : Un appel à témoins lancé

La gendarmerie a lancé un appel à témoins concernant l’accident qui s’est déroulé jeudi soir à Sainte-Marie, quartier Terrain Elisa peu avant 20H.



Les militaires sont à la recherche de véhicules qui ont emprunté la RD 61 aux alentours du lieu de l’accident, entre Bois-Rouge et le carrefour du village Bienvenue, entre 19:30 et le moment des faits.



Le décès du motard de 47 ans a été prononcé sur les lieux de l’accident. Il conduisait une Yamaha DT 125 de couleur noire.



La collision a eu lieu avec une Audi blanche. La responsabilité du conducteur ne semble pas être mise en cause selon la presse écrite locale, les examens toxicologiques et d’alcoolémie s’étant révélés négatifs. Le véhicule se trouvait sur sa voie au moment de l’accident.



Tout témoin susceptible de faire progresser l’enquête est prié de contacter la gendarmerie de Sainte-Marie au 0262 53 40 01.