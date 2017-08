Accident de moto à Saint-Paul : Deux blessés dont un grave

Un accident impliquant une voiture et une moto s’est produit ce dimanche matin à Bois de Nèfles, Saint-Paul. Le motard et sa passagère ont été blessés ; le motard, 47 ans plus gravement, à la cuisse droite.



Sa passagère âgée de 21 ans n'a été que légèrement blessée. Après avoir été médicalisés par le Smur sur place, ils ont été transporté à l'hôpital Gabriel Martin à Saint-Paul.