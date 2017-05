Accessibilité des lieux recevant du public: Attention aux tentatives d'escroquerie !

Depuis le 1er janvier 2015, les lieux recevant du public sont censés être accessibles aux personnes handicapées. Une obligation pour les commerçants et professions libérales qui attise la convoitise des sociétés et individus peu scrupuleux. La tentative d’escroquerie qui court actuellement sur le territoire national se développe à La Réunion.L’alerte est donnée ce lundi par la gendarmerie de la Réunion par le biais de sa page Facebook. "Certains commerçants et professions libérales sont démarchés par des sociétés commerciales qui se font passer pour des organismes officiels pour encaisser une pénalité auprès des professionnels qui ne se seraient pas engagés dans l'agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) ou pour leur proposer un diagnostic afin de les accompagner dans leur régularisation", prévient-elle.Un démarchage, parfois agressif ou menaçant, effectué par des organismes non officiels pour forcer la main des commerçants qui se déroule le plus souvent par téléphone ou par mail.La gendarmerie de La Réunion lance donc un appel à la prudence. En cas de doute: se renseigner auprès des mairies, préfecture, Deal, sur la fiabilité de l’entreprise, signaler les faits à la gendarmerie ou à la police et surtout de ne jamais délivrer ses coordonnées bancaires par courriel ou téléphone.Une mise en garde et des conseils sur l'Ad’AP également accessibles sur le site du Ministère de la Transition écologique et solidaire.