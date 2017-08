ATSEM : Le SE-UNSA dénonce le choix fait par la mairie du Tampon

Le SE-UNSA dénonce le choix fait par la mairie du Tampon de réduire considérablement le nombre d’ATSEM dans les écoles maternelles. Ces personnels garants de l’hygiène et la sécurité des enfants agissent au côté des enseignants et sont indispensables pour une bonne scolarisation de ces jeunes élèves.



Le SE UNSA soutient les enseignants des écoles maternelles du Tampon et interpelle le Maire du Tampon pour qu’il prenne conscience qu’on ne peut scolariser de façon satisfaisante ces jeunes élèves avec si peu de personnels.



On ne peut invoquer la diminution des emplois aidés pour sacrifier la scolarité des enfants du Tampon.



Pour le SE-UNSA,

Jean-François RIALHE,

Secrétaire Général du SE-UNSA 974.