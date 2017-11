Courrier des lecteurs ATSEM : Lettre ouverte à Vanessa Miranville





Être un élu responsable implique une capacité d'anticipation à ce type de problème. Nous sollicitons auprès de vous des explications concernant cette situation. Cela est d'autant plus incompréhensible puisque Mme le maire de La Possession avait récemment communiqué en indiquant qu'il n'y aurait aucune perturbation du service public dû à la diminution du nombre de contrats aidés.



Mme le maire avait indiqué que grâce au recours au bénévolat associé à un redéploiement du personnel communal, aucune classe ne souffrirait d'un manque d'encadrement. Un redéploiement du personnel communal ne doit pas se faire au détriment de la qualité des services.



Nous souhaitons organiser une rencontre afin d'établir les différentes pistes de remédiation à ce problème. Nous sommes déjà dans une démarche de mobilisation des parents d'élèves qui trouvent cette situation intolérable.



Cordialement.

Pour le Comité de parents d’élèves de l’école maternelle Henri Lapierre Nous apprenons par le Conseil d'école que l'école Henri Lapierre à La Possession va perdre 5 postes d'ATSEM à partir de la semaine prochaine. Le poste de secrétariat auprès de la directrice est également supprimé. Les élèves risquent de se retrouver avec 1 ATSEM pour 3 classes et cette situation expose nos enfants à des risques sanitaires et sécuritaires inacceptables dans une école de La République.Être un élu responsable implique une capacité d'anticipation à ce type de problème. Nous sollicitons auprès de vous des explications concernant cette situation. Cela est d'autant plus incompréhensible puisque Mme le maire de La Possession avait récemment communiqué en indiquant qu'il n'y aurait aucune perturbation du service public dû à la diminution du nombre de contrats aidés.Mme le maire avait indiqué que grâce au recours au bénévolat associé à un redéploiement du personnel communal, aucune classe ne souffrirait d'un manque d'encadrement. Un redéploiement du personnel communal ne doit pas se faire au détriment de la qualité des services.Nous souhaitons organiser une rencontre afin d'établir les différentes pistes de remédiation à ce problème. Nous sommes déjà dans une démarche de mobilisation des parents d'élèves qui trouvent cette situation intolérable.Cordialement. Vincent Rivière Lu 186 fois





Dans la même rubrique : < > 100-80=20 Notre indignité