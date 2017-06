À quoi sert un député ?

Les élections législatives, qui se déroulent les 11 et 18 juin, ont vocation à élire dans chacune des 577 circonscriptions françaises un député qui siégera à l’Assemblée nationale (pour un mandat de 5 ans). Avec le Sénat, l'Assemblée nationale forme le Parlement. Son rôle est principalement de débattre, d'amender et de voter les lois.



Les députés sont censés défendre les intérêts de leur circonscription, en faisant le lien entre la réalité quotidienne des administrés et les grands centres de décision nationaux.



Ils peuvent faire partie d'un groupe politique, rendant plus facile l'accomplissement de leur mission : déposer des propositions de loi, amender les lois en discussion, contrôler et questionner le gouvernement. Selon leurs convictions, les élus composant l'Assemblée nationale peuvent soutenir le gouvernement en se plaçant au sein de la majorité, ou représenter l'opposition.



À noter que les députés ne représentent pas seulement les administrés de leur circonscription puisqu'ils détiennent un mandat national et représentent donc à ce titre la France dans son intégralité.