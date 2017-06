Mail Courrier des lecteurs A quoi jouent Cyril Melchior et Nassimah Dindar ?

Les périodes électorales sont souvent propices à la prolifération de mensonges, qui plus ils sont énormes, plus ils risquent de passer...



Dans sa conférence du presse du mardi 30 mai 2017, le candidat Cyril Melchior , porté par l'union de la droite met en avant le problème du manque de logement à La Réunion et fustige l'action de la députée Huguette Bello en la matière. Je cite : « Nous manquons de logements, qu'a telle fait pour l'ouest ? ».



La présidente du conseil départemental, Nassimah Dindar, soutient actif du candidat Melchior ose dire quant à elle : « Pas un député n'est monté au créneau quand l'Etat a vendu ses parts de la SIDR sans même nous donner le montant du rachat ! »...et là nous atteignons des sommets en termes de manipulation mentale.



En effet, c'est la présidente du conseil départemental elle même qui souhaitait vendre les parts de la SIDR détenues par le conseil départemental. Elle avait elle même écrit au préfet et au ministère concerné pour affirmer l'intention du département de céder les parts ! Donc si je comprend bien, aujourd'hui elle critique le fait qu'aucun député ne se soit opposé à la vente de la SIDR à la SNI (Société Nationale Immobilière), une vente dont elle est elle même en partie à l'origine ???



Pourtant, le tour de passe-passe ne s'arrête pas là. La seule député à s'être opposée avec vigueur à la vente de la SIDR à la SNI , n'en déplaise à Cyril Melchior et Nassimah Dindar, c'est : Huguette Bello.



Si l'on peut comprendre que la stratégie politique du candidat Melchior consiste à discréditer l'action de la députée sortante, il est néanmoins intolérable que de telles manipulations si grossières ne puissent pas être rectifiées.



-Dans son intervention à l'assemblée nationale le 18 mai 2016 ( https://documentation.outremer.gouv.fr/i-Record.htm?idlist=1&record=19133145124919513279) nous voyons que c'est Huguette Bello qui s'oppose avec virulence à la décision du gouvernement de céder les parts de la SIDR à la SNI.



-Dans une conférence de presse du 6 juin 2016 ( http://www.zinfos974.com/Huguette-Bello- Contre-la-privatisation-de-la-SIDR_a101948.html), la députée s'indigne même que les élus locaux ne soient pas associés à cette décision et propose que ce soit les collectivités qui gèrent la SIDR qui je le rappel loge près d'un foyer réunionnais sur huit !!!



Trop d'exemples nous rappellent les conditions dans lesquelles vivent certains locataires dans ces logements sociaux : insalubrité, hausse des charges locatives et promiscuité. La vente de la SIDR à la SNI ne peut que nous promettre des jours plus sombres en matière d'investissement dans le neuf ou dans la mise en place d'un plan de rénovation du parc immobilier...



En attendant rendons à César ce qui appartient à César car en politique comme ailleurs, il n'y a pire aveugle que celui qui ne veut pas voir... Vincent RIVIERE Lu 67 fois



