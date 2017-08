À partir de demain, nous vivrons à crédit

Selon l’ONG Global Footprint Network, ce mercredi la Terre aura, théoriquement, consommé l’intégralité des ressources renouvelables par la planète en une année.



Souvenez-vous, cet événement appelé le " jour du dépassement " était déjà arrivé l’an passé, c’était le 3 août. À titre de comparaison, en 1997 ce même événement se produisait au mois de septembre. Cette année, il a un jour d’avance puisqu’il se produira le 2 août, demain. Dans un communiqué, Global Footprint Network et le WWF (première organisation indépendante mondiale de protection de la nature), précise : " Pour subvenir à nos besoins, nous avons aujourd’hui besoin de l’équivalent de 1,7 planète ".



La date fournie par l’ONG se base sur plus de 15 000 données des Nations unies, en passant par des chiffres sur la pêche ou l’élevage. Global Footprint Network compare ensuite " l’empreinte écologique de l’homme (…) avec l’exploitation des ressources naturelles de la Terre, la biocapacité de la planète, sa capacité à reconstituer ses réserves et à absorber les gaz à effet de serre ".



Toutefois, cette méthode de calcul reste contestée puisque GNF effectue une comparaison entre les hectares nécessaire à l’homme pour satisfaire son niveau de consommation et la surface terrestre maximale disponible pour produire et recycler ces matériaux.



Malgré les limites de cette méthode, elle permet de pointer du doigt les dangers importants pour l’environnement. Global Footprint Network ajoute : " Le coût de cette surconsommation est déjà visible : pénurie en eau, désertification, érosion des sols, chute de la productivité agricole et des stocks de poissons, déforestation, disparition des espèces. Vivre à crédit ne peut être que provisoire parce que la nature n'est pas un gisement dans lequel nous pouvons puiser indéfiniment ".



Cependant, les responsables de cette étude gardent espoir, selon eux, il est possible " d’inverser la tendance " puisque les émissions de CO2 dues à l’énergie n’ont pas augmenté l’année précédente, et cela depuis 3 ans déjà. Ils justifient cette constance par " le développement important des énergies renouvelables dans l’électricité ".