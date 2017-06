Ville de Saint-Paul

Ville de Saint Paul "À la rencontre de nos gramounes" à l’école du Guillaume Une journée de rencontre intergénérationnelle était organisée ce vendredi 26 mai à l’école élémentaire du Guillaume. Inscrite dans le cadre du projet d’école, "À la rencontre de nos gramounes", cette action a permis la rencontre entre les séniors et une classe de CE2 avec pour objectif la transmission des savoirs et des valeurs dans un moment de partage et de convivial

Chaque année l’APEEG (Association Parents d’Élèves du Guillaume) organise une journée d’animation en étroite collaboration avec l’équipe pédagogique et les clubs de la 3ème jeunesse "Espérance" et "Joie de Vivre". Le 26 mai dernier était donc une journée spéciale pour les "gramounes" et les enfants.



Petit déjeuner "lontan" à base de soso maïs et rougail tomate, "inn ti bout la morue grillée" en accompagnement, confiture manioc et de fruit à pain en douceur, l’accueil des séniors a été des plus chaleureux. Bien sûr, l’orchestre en cuivre était présent et a permis aux membres de la 3ème jeunesse de se défouler pendant que les enfants s’essayaient à la manipulation du moulin maïs.



En plus des moments ou les "gramounes" ont pu transmettre leurs expériences aux plus jeunes sur le mode de vie "dann temps lonta"», l’atelier percussion avec Erno Iaffare a rencontré également un énorme succès. Les enfants ont aussi participé aux jeux de dominos sous le regard attentif des séniors. Dans l’après midi les élèves ont présenté des spectacles de chant et de danse. Par la suite les "gramounes" ont entonné des chants comme pour les remercier.



S’inscrivant parfaitement dans les orientations des actions du CCAS en faveur des personnes âgées, cette action sera certainement reconduite lors de la Semaine Bleue avec de nouvelles rencontres et de nouveaux moments de partages entre toutes les générations. Lu 97 fois





