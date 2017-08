À St-André, de l'eau marron coule du robinet

"À chaque épisode pluvieux, c'est la même chose". C'est l'ennuyeux constat que dresse Laurent, un habitant de Saint-André, agacé par la qualité de l'eau dans sa commune.Dernier épisode en date : ce mardi, alors même qu'il avait reçu un mail annonçant un retour à la normale la veille. Au moment de faire couler le bain pour sa fille de 4 ans, le père de famille s'aperçoit de la couleur anormale de l'eau (voir photos ci-dessus)."Quand l'eau coule, on ne le voit pas forcément, c'est plutôt quand elle stagne. Quand l'eau est trop sale, nous préférons ne pas donner le bain à notre enfant" explique-t-il avant de déplorer : "Ces problèmes sont récurrents". Les sms envoyés par la Cise pour l'informer d'une qualité de l'eau dégradée ne sont en effet par rares (voir image ci-dessous, pour les mois de juillet et août 2017).L'usager en colère a déjà envoyé des courriers à la Cise, mais se désole de ne pas avoir eu de réponse. Il remarque en outre que les résultats des contrôles de la qualité de l'eau laissent à désirer et pointe du doigt la présence de bactérie escherichia coli. "Respect des références de qualité : non", peut-on notamment lire sur le dernier contrôle en ligne . "Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur", souligne tout de même le bilan.