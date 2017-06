7e circonscription: Alex Pota lance "un appel au calme"

Je ne me suis pas mêlé des élections législatives cette fois-ci en raison de la cacophonie qui règne sur la commune de Saint-Paul. En effet, sur la 7ème circonscription, la majorité municipale est éclatée. Certains conseillers et adjoints ont choisi le Maire de Saint-Leu et certains élus de St-Paul font pour la plate-forme de la Droite et du Centre. Je demande à ceux-ci de bien réfléchir à la situation car les habitants de Saint-Paul, et surtout ceux de la 7ème circonscription, vous regardent et vous observent.



Aux législatives de 2012 la conjoncture était différente car on était dans l'opposition à Madame Bello, Députée-Maire de Saint-Paul. En 2012, j'ai fait pour le Maire de Saint-Leu et 2015, j'ai appelé à voter pour lui au 1er tour des élections régionnales. Par ma part en tant que citoyen de La Saline et en tant qu'élu de Saint-Paul , je me vois mal passer à côté de cette élection cruciale.Et alors qu'on est dans la majorité à Saint-Paul, je considère qu'on doit aller jusqu'au bout de la mandature dans l'intérêt des saint-paulois sans se diviser ni se donner en spectacle.



Aussi je ne donne aucune consigne de vote pour l'élection dans la 7ème circonscription mais j'ai un conseil à vous donner : allez voter,allez voter,aller voter...L'abstention est un fléau pour la démocratie, l'abstention fait le jeu des opportunistes et des cumulards et j'en appelle au droit de vote.



Dimanche 11 juin un conseiller de majorité saint-pauloise est arrivé en deuxième position derrière le Député-Maire de Saint-Leu, il est donc logique de faire pour un saint-paulois. Dans cette élection sur la 7ème circonscription (celle où je vote) il y a trop d'invectives, trop de tumultes,trop de divisions et d'agitations.



Et pour ce dimanche 18 juin , je lance un appel au calme, je lance un appel à la mesure, je lance un appel à l'harmonie et je lance un appel à l'entente. C'est ça que les gens attendent ! Que l'on s'occupe de leurs problèmes au quotidien, et non pas de chamailleries de gamins.



En tant que responsable politique d'expérience, j'ai le devoir d'appeler chacun à ses responsabilités et à retrousser ses manches pour faire avancer les dossiers de Saint-Paul, de la 7ème circonscription et de La Réunion.



Alex POTA, 7ème Adjoint à St-Paul