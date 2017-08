7e action des Femmes dans la Crise requin : Un appel au don du sang de ces femmes engagées pour la vie

Qui sont les femmes en rose ?

Ce sont des femmes qui s'engagent pour lutter contre les drames qui touchent les réunionnais dans la crise requin. Leur objectif est d'alerter sur notre situation d'URGENCE et d'AGIR lors de mouvements spontanés.



Ces femmes

- soutiennent les mamans des victimes.

- ont une philosophie et un engagement avec énormément d'énergie positive.



Elles organisent des flash mob (action éclair) en fonction de l'actualité.



Hier l'une d'entre elles a reçu un message de l'EFS pour faire un don du sang à Saint Leu, et a passé un appel sur les réseaux sociaux.



POUR RAPPEL



1) Le 8 Mai elles sont entrées avec des fusils sous marins et des ustensiles de cuisine dans le lagon pour alerter l'opinion publique de la présence régulière de requin bouledogues dans le lagon



2) Le 13 Mai elles ont fait un sitting avec fleurs et bougies devant la réserve marine avec leurs enfants et les photos de leurs enfants.



3) Le 20 Mai, l'action Mort Océane a marqué les esprits lors de l'AG de VIE OCÉANE, fleurs, bougies et requiem de Mozart. Les femmes en rose ont pointé les responsabilités de l'association dans la création de la réserve marine et dans l'enlisement dans cette crise.



4) Le 28 Mai, la fête des mères sur les réseaux sociaux "Pourquoi priver un enfant de MER ?"



5) Le 30 Mai, Devant le tribunal à St Denis les femmes en rose masquées, un glaive et une balance dans les mains réclament la JUSTICE pour TOUS dans cette crise requin.



6) Le 2 Mai, au SAKIFO, les femmes dans la crise requin font un appel à siffler le groupe TRYO s'ils sortent le drapeau des SEA SHEPHERD responsable de la stigmatisation des réunionnais au niveau international.



Pour cette 7 ème flash mobilisation, les 10 femmes ont été rejointes par JF Nativel de OPR et Thierry Canestri de l'association Elio Canestri , qui en marque de solidarité arborait un t short rose.

Nous estimons que le don de sang est un de soi, un don de vie que nous défendons .