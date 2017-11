70 ans d’amour entre Mairie-Thérèse et Joseph Bénard

Fidélité, confiance, entraide et solidarité sont les secrets de la longévité de l’amour liant Marie-Thérèse et Joseph Bénard depuis 70 ans.



Le couple qui s’est marié à Cilaos en 1947 a fêté ses noces de platine ce samedi à Fleurimont où il habite depuis de nombreuses années. Un cadeau leur a été offert par la Ville de Saint-Paul, représentée par Nadine Sévétian.



Joseph, âgé de 93 ans a côtoyé un personnage bien connu de Saint-Paul, Jacques Lougnon. Il était gardien au domicile du "Vieux Tangue". Marie-Thérèse 88 ans, s’est saignée aux quatre veines dans l’agriculture.



Le couple a donné naissance à 5 enfants et compte 17 petits-enfants, 27 arrière-petits-enfants et 9 arrière-arrière-petits-enfants.