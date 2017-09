Mail A la Une .. 7 millions d’euros à partager dans les hauts de l’ouest Le président du TCO a lancé officiellement ce matin au Guillaume le programme LEADER 2017-2023 qui va profiter à un chapelet d’acteurs économiques des hauts, allant de La Possession à Saint-Leu. 7,3 millions d’euros sont mobilisables.

Vous êtes artisan, acteur associatif ou chef d’entreprise. Vous avez une idée, un projet de qualité pour valoriser les ressources locales, les subventions du programme LEADER pourront peut être vous offrir un coup de pouce salutaire.



Ce lundi 18 septembre au Guillaume Saint-Paul, sur les terres fertiles du renommée Jean-Paul Bavol, le président du Territoire de la Côte Ouest a lancé, en compagnie des chambres consulaires, de l’association AD2R et du Parc national, le programme LEADER 2017 - 2023. Environ 2000 acteurs peuvent être concernés par le programme selon le comité de programmation.



Le programme européen est fléché par le Département de La Réunion, mais la ventilation de l’enveloppe est confiée au TCO via le Groupe d’action locale des hauts de l’ouest (TERH GAL OUEST). Une fois déposés et instruits, les projets passent devant un comité de programmation qui juge de la pertinence du dossier ficelé par le porteur de projet. Le délai d’instruction est estimée à 2 à 3 mois par Caroline Law-Long (TERH GAL OUEST).

Souvent jugée comme imperceptible par les " petits acteurs économiques ", l’argent de l’Europe vient, grâce à LEADER, irriguer le tissu économique et associatif des territoires des hauts. La limite est fixée aux établissements ou sociétés oeuvrant au-dessus de 400m. Les villes concernées sont évidemment celles du TCO : La Possession, le Port, Saint-Paul, Trois Bassins et Saint-Leu).



Favoriser les projets micro-économiques



Pour le reste, la nature du projet demeure très ouverte. A titre d’exemples, les projets aidés lors de la précédente programmation allaient de l’aide financière à l’achat de matériel informatique et photographique pour le Kan Marron de Jean-Paul Bavol, l’aide dans la mise aux normes d’un atelier d’oeufs bio pour un agriculteur, le coup de pouce à l’association Cyber Run, qui récolte la mémoire vive des anciens en les compilant en vidéo, l’aide à la mise en place d’une serre en aquaponie à Mafate pour un autre agriculteur, ou encore l’appui financier envers un acteur culturel incontournable. Le Séchoir a ainsi pu mener à terme des ateliers de pratique artistique en milieu rural. Ici lors de spectacles hors les murs, ou là lors de restitutions publiques essaimées à Dos d’Ane, au Plate, à Tan rouge ou encore à Grande Ravine. Avec toujours dans l’esprit, pour tous ces projets à taille humaine, de mettre en réseau les acteurs locaux qui font vivre l’âme des hauts.



La programmation 2017 - 2023 mettra particulièrement l’accent sur les projets qui mettront en valeur les hauts et ses ressources locales, tant culturelles qu’économiques et alimentaires pour grignoter un peu sur le " Made in China ", a ainsi défendu Joseph Sinimalé.



——

Pour être accompagné dans son projet :

Se rendre à la Maison TERH GAL OUEST située à Vue Belle

Plus d’infos sur le site internet www.terhgal.re

ludovic.grondin@zinfos974.com Lu 779 fois



Mail



Dans la même rubrique : < > The Voice Kids : Le Réunionnais Kelvin en demi-finale Contrôles routiers: 160 infractions relevées ce week-end