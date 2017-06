6ème édition du "Football des Princesses" à La Saline-les-Bains

Environ 900 participants étaient présents sur le stade de La Saline-les-Bains ce vendredi 16 juin dans le cadre du "Football des princesses". Lors cette 6ème édition, trois continents étaient représentés : l’Europe, L’Amérique et l’Afrique. En effet, les 107 équipes s’affrontant ce jour-là, dont 48 équipes de filles et 59 équipes de garçons, portaient fièrement les noms de différentes villes de ces continents.



Depuis 2012, la ville de Saint-Paul, en collaboration avec la FFF (Fédération Française de Football) et les services de l’État réitère chaque année cette action qui vise à promouvoir le football féminin et les valeurs du Sport en général. Les valeurs mises en avant cette année : Plaisir, Respect, Engagement, Tolérance et Solidarité. En un mot, les enfants étaient "P.R.E.T.S."

Chaque classe avait d’ailleurs concocté pour ce jour, des projets manuels (affiches, maquettes, etc.) qui illustrent ces valeurs citées plus haut.