6e circonscription: Monique Orphé vs Nadia Ramassamy

Sur la 6e circonscription, la députée sortante Monique Orphé (suppléant Daniel Jaurès) est face Nadia Ramassamy (suppléant Luçay Sautron) ce dimanche. Si Monique Orphé est sortie en tête au 1er tour, il ne s’agit pas d’une victoire écrasante (27,45% contre 21,48 pour Nadia Ramassamy).



Monique Orphé est la seule candidate investie par En Marche qui a survécu le 1er tour. En 2012, elle avait remporté la victoire (58,85%) contre Jean-Louis Lagourgue (41,15%) et était devenue députée PS. En effet, celle-ci a choisi le mouvement présidentiel pour ces législatives et le jusitifie : "Si nous restons en dehors de cette majorité, La Réunion sera perdante". Pour elle, suivre les mesures prises par le Président de la République c’est répondre "aux besoins des Réunionnais".



Nadia Ramassamy, quant à elle, est soutenue par la plateforme de la droite et du centre et compte "porter le programme de François Fillon". Elle justifie sa candidature à la 6e circonscription (Saint-André, Sainte-Marie, Sainte-Suzanne, Saint-Denis 7 et Saint-Denis 9) par ses débuts à Sainte-Suzanne en tant que conseillère générale en 1998 puis vice-présidente à l’économie solidaire en 2001. En 2004, elle crée le mouvement AMPR (Avenir meilleur pour la population de la Réunion) et obtient 17.000 voix aux élections régionales. En 2010, elle est élue conseillère régionale chargée de la politique du logement. En 2015, elle devient conseillère générale à la jeunesse, du Chaudron.



Pour Monique Orphé, Nadia Ramassamy "ne fera pas mieux que Didier Robert". Selon elle, sa victoire au 1er tour montre que "les électeurs ont fait le choix de l’expérience".