6e circonscription : L'union de la droite et du centre "en marche vers la victoire"

Au soir du premier tour, Nadia Ramassamy avait récolté 21,48% des suffrages contre 27,45% pour la candidate La République en Marche (LREM). Un "bon résultat" pour la présidente du parti Un Avenir Meilleur pour la Population de La Réunion dans la France et dans l'Europe (AMPR), "pour une première candidature dans la 6e circonscription". "Nous avons totalisé plus de 4 600 voix dans cette circonscription. Nous sommes en marche vers la victoire depuis dimanche contrairement à la députée sortante qui n’est pas ‘en marche’ mais ‘en panne’ en perdant plus de 6 000 voix par rapport à 2012", lance Nadia Ramassamy.



Présents à ses côtés, les poids-lourds de la plateforme d'union droite/centre acquiescent. Pour le leader de cette plateforme, Didier Robert, "le deuxième tour se joue maintenant avec les abstentionnistes". "Nadia Ramassamy est une élue de terrain et son travail est reconnu sur différents dossiers comme la réhabilitation des logements. Nous, à la plateforme, nous avons fait le choix de candidats qui une fois élus députés, seront les porte-paroles des Réunionnais à l'Assemblée nationale et non le contraire", lance le président de Région.

Pr Nadia Ramassamy, @moniqueorphe n'est pas "en marche" mais "en panne" en perdant 6 000 voix pr rapport à 2012 #legislatives2017 #LaReunion

— Samuel Irlepenne (@samzinfos974) 13 juin 2017



Ce dernier est très critique sur le bilan de Monique Orphé. "Mme Orphé se représente dans cette circonscription avec une nouvelle étiquette, mais au fond, c’est la même. Elle a participé à tous les coups de canifs donnés par les précédents gouvernements du dernier quinquennat à La Réunion. Ne l’oublions pas. Ce qui n’a pas été fait hier ne sera pas fait demain", poursuit le président de la collectivité régionale.



Un avis partagé par le maire de Saint-André, Jean-Paul Virapoullé, pour qui "devant la minceur" de son bilan, Monique Orphé a obtenu le soir du premier tour un résultat qui s'apparente à "un vote sanction". "Elle a voté la baisse dotation de l’État aux collectivités qui a fait perdre 27 millions d’euros à la Région. Elle est coupable de complicité avec M.Hollande", dénonce l’ancien sénateur.



"La spécialiste de l’équitation"



Plus virulent à l’égard de la députée sortante, le maire de Sainte-Marie, Jean-Louis Lagourgue, reproche à cette dernière son "manque de proximité" avec les électeurs de la circonscription. "Qui a-t-elle écouté pendant 5 ans ? Il aurait fallu qu’elle soit un peu plus présente. Si elle avait eu un bon bilan, elle aurait été largement en tête. Or, ce n’est pas le cas : le score qu’elle a fait reflète l’avis des électeurs de la 6e", affirme l’édile sainte-marien. Il ajoute : "je connais bien Monique Orphé, c’est la spécialiste de l’équitation. En 2012, elle avait pour cheval François Hollande. Aujourd’hui c’est Emmanuel Macron et le mouvement En Marche ! Mais les Réunionnais ont vu son travail et ne sont pas dupes".



Le maire de Sainte-Marie a par ailleurs annoncé que Nadia Ramassamy bénéficiera lors de ce second tour du soutien de deux candidats "dissidents" et issus de sa majorité municipale : Didier Gopal et Ravy Vellayoudom. "Aujourd’hui les choses sont plus claires et je les ai eus par téléphone, ces deux candidats nous rejoindrons pour épauler Nadia Ramassamy pour mener le combat contre Monique Orphé", termine "JLL".

