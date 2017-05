6e circonscription : L'écologiste Yvette Duchemann appelle à une "union citoyenne"

Les candidats ne manquent pas dans la 6e circonscription pour les prochaines législatives. Ce mardi 16 mai 2017, c’était au tour de l’écologiste Yvette Duchemann d’officialiser sa candidature.



L’ancienne secrétaire régionale adjointe d’Europe Écologie-Les Verts dit vouloir se lancer à nouveau dans cette bataille face au "constat réunionnais" particulièrement alarmant dans différents domaines comme l’économie (qu’elle qualifie d’"inexistante"), le chômage, l’illettrisme ou encore le mal-logement.



Elle appelle à une "union citoyenne" de la population, et que chacun soit "éco-acteur" de son environnement. Yvette Duchemann en est convaincue, par leur vote, les électeurs peuvent changer la société "en élisant des députés de gauche et écologiques" qui faciliteront la "transition écologique".



Une transition, qui propose "une croissance", mais également "le portage d’une croissance verte qui ne détruit pas nos ressources terrestres, qui ne nous rend pas malades, qui ne rend pas l’humain esclave de la consommation", explique-t-elle.



Un projet porteur de "milliers d’emplois"



Yvette Duchemann l’assure, le projet qu’elle prône est porteur de "milliers d’emplois" dans l’île, aussi bien dans le logement (avec la rénovation et la construction), les transports (avec l’utilisation des énergies renouvelables), l’agriculture biologique ou encore les métiers liés à l’environnement (développement de l’économie circulaire, de la solidarité sociale ou encore protection de la nature).



Yvette Duchemann, qui n’a reçu aucune investiture pour ce scrutin, se présentera pour la seconde fois dans cette circonscription. Elle aura face à elle la députée sortante PS Monique Orphé, élue comme elle dans les majorités de la mairie de Saint-Denis et de la CINOR. "Nous ne sommes pas adversaires toutes les deux, mais nous venons de deux entités différentes", tient à rappeler Yvette Duchemann. Malgré tout, elle estime qu’il est nécessaire d’avoir l’expression "des alternatives politiques".