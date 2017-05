65 nouveaux logements très sociaux au Tampon

Les nouveaux locataires de la résidence SODEGIS Bouton d’Or au 14e km au Tampon ont reçu leurs clés hier. Il s’agit que 65 logements locatifs très sociaux qui composent la résidence située à proximité de commerces, services et établissements scolaires, sur un terrain de 12 495 m². La résidence est composée de 19 T2, 20 T3, 23 T4 et 3 T5, tous avec véranda.



Les locataires se sont également vus remettre leur kit d’ampoules LED basse consommation, symbole de la convention récemment signée entre la SODEGIS et EDF.



Le maire du Tampon, André Thien Ah Koon et ses élus étaient aux côtés de Jean-Louis Colomo, responsable du département Opération et programme à la SODEGIS étaient présents pour la remise de clés.