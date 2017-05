62% des Français satisfaits de Macron

Deux semaines après son accession à la fonction suprême, Emmanuel Macron atteint 62 % de cote de popularité, selon un sondage Ifop paru dans le Journal du dimanche.



A la question "Êtes-vous satisfait ou mécontent d’Emmanuel Macron comme président de la République ?", 12 % ont répondu "très satisfaits" et 50 % "plutôt satisfaits", totalisant ainsi 62 % de "satisfaits". A l’inverse, 20 % se sont déclarés "plutôt mécontents" et 11 % "très mécontents", totalisant 31 % de "mécontents". 7 % ne se sont pas prononcés. Le nouveau Président de la République fait légèrement mieux que François Hollande (61 % en mai 2012), mais un peu moins bien que Nicolas Sarkozy (65 % en mai 2007).



Edouard Philippe mieux que Cazeneuve



Le chef de l’Etat satisfait toutes les catégories de personnes ayant participé au sondage. Les cadres et professions intellectuelles (68%) comme les ouvriers (56%), les retraités (67%), fonctionnaires (56%), sympathisants de En Marche! comme du PS (69%) et des Républicains (58%), et même de la France insoumise (50%) offrent une cote de popularité positive au nouveau président de la République. Seuls les partisans du FN marquent leur défiance avec 77% de mécontents.



Son Premier ministre Edouard Philippe obtient 5 % de "très satisfaits" et 50 % "plutôt satisfaits", totalisant ainsi 55 % de "satisfaits" dans ce premier sondage après sa nomination.



Par comparaison, Bernard Cazeneuve recueillait au début de son mandat 51 % de satisfaits (en décembre 2016), mais Edouard Philippe est moins apprécié que Manuel Valls qui, en avril 2014, obtenait 58 % de satisfaction.