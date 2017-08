6 nouveaux cas autochtones de dengue détectés

Au cours des 15 derniers jours, 6 nouveaux cas de dengue autochtones ont été signalés, portant à 69 le nombre de cas identifiés depuis le début de l’année.



Afin de limiter la propagation du virus, les services de l’Agence de Santé Océan Indien (ARS OI) et la Cire Océan Indien (Santé publique France) maintiennent des mesures renforcées de surveillance et de lutte anti-vectorielle. L’ARS OI rappelle à la population l’importance de se mobiliser pour lutter collectivement contre les moustiques (élimination des gîtes larvaires, protection contre les piqures) et freiner ainsi la propagation du virus.