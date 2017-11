6 casseurs interpellés au Port, 4 policiers et 1 gendarme blessés

Les forces de l'ordre ont procédé à six arrestations liées aux événements d'hier soir au Port.



Quatre policiers et un gendarme ont été légèrement blessés au cours des multiples opérations de maintien de l'ordre public dans les rues du centre ville mais aussi en périphérie, à l'entrée par la zone industrielle où se trouve le McDonald's mais aussi à la Rivière des Galets.



Ces fonctionnaires de police et ce militaire légèrement blessés ont malgré tout poursuivi leur engagement sur le terrain aux côtés de leurs collègues pendant l'intégralité de cette soirée très mouvementée.