5e circonscription : Léopoldine Settama-Vidon regrette la "politique de caniveau" faite à son encontre

"J’ai voulu partager mon expérience et on me traîne aujourd’hui dans la boue". Candidate La République en marche (LREM) dans la 5e circonscription, Léopoldine Settama-Vidon répond à ses détracteurs. Lors d’un point presse donné ce jeudi à son QG de campagne, l’avocate regrette que l’accident de la route qu’elle a causé en 2012 soit utilisé par ses adversaires pour "l’éliminer politiquement".Pour Léopoldine Settama-Vidon, une "politique de caniveau" est menée à son encontre. "C’est la première fois que je mène une campagne électorale en mon nom et j’avais entendu dire que la politique était parfois ‘sale’. Et bien c’est ce que je ressens actuellement : plutôt que d’être des responsables politiques respectables, au lieu de se hisser, on descend aujourd’hui dans le caniveau en salissant son adversaire", regrette l’ancienne bâtonnière de Saint-Denis.Cette dernière s’étonne que l’accident de la circulation qu’elle a provoqué en 2012, "malheureux mais toujours en cours de règlement", revient dans le débat politique à l’occasion de ces élections législatives. "Je m’étonne que ces mêmes politiques ne se soient pas souciés de ces personnes avant les élections. C’est vous dire la manipulation et l’instrumentalisation de la misère humaine que je condamne. Oui il faut aider les gens, mais pourquoi de cette manière en pleine campagne politique ?", s’interroge non sans colère la candidate LREM.