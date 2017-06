Mail Législatives 2017 5e circonscription : Daniel Gonthier vs Jean-Hugues Ratenon

Pour ce second tour des élections législatives, nous aurons un classique parmi les les classiques dans la 5e circonscription. En effet, le maire Les Républicains de Bras-Panon, Daniel Gonthier, affronte son éternel rival, Jean-Hugues Ratenon. Au premier tour, l’édile panonnais était arrivé largement en tête, avec 30,51% des voix contre 17,38% pour son adversaire.



Le programme de Daniel Gonthier sera axé autour de deux thématiques : un nouveau modèle de développement économique, en faisant notamment voter une loi de programme en faveur du rééquilibrage du territoire permettant le développement d’une filière numérique et maritime dans l’Est, de l’agriculture et l’agroalimentaire bio en encore l’allègement de la fiscalité et des charges.



Deuxième point de son programme, la défense d’une politique de justice sociale. Sur ce point, il souhaite notamment renforcer les effectifs de police et de gendarmerie, harmoniser les offres de soins sur l’ensemble du territoire réunionnais ou encore proposer un parcours de professionnalisation pour chaque jeune.



De son coté, en cas d’élection, Jean-Hugues Ratenon défendra les thèmes qu’il porte depuis son engagement associatif, à savoir l’emploi avec une priorité pour les Réunionnais, le pouvoir d’achat avec une augmentation du SMIC et une revalorisation de tous les minimas sociaux et des petites retraites. En matière de santé, le Panonnais souhaite le développement de la médecine par les plantes et l’application des lois

et des directives européennes sur la qualité de l’eau



Dans le domaine de la moralisation de vie publique, le président de Résistans’ Egalité 974 propose la reconnaissance et la comptabilisation du vote blanc et nul, l’interdiction pour les élus condamnés de se présenter aux élections pendant 15 ans. Zinfos974 Lu 54 fois



