5e : Le dissident Fabrice Juppin de Fondaumière se retire au profit de Daniel Gonthier

Une candidature dissidente de moins pour la plateforme de droite dans la 5e circonscription. Fabrice Juppin de Fondaumière, qui se présentait sous les couleurs de "L’Union de la France Forte" (UFF), s’est en effet désisté au profit de Daniel Gonthier. Son parti rejoint par ailleurs la plateforme initiée par Didier Robert.



Fabrice Juppin de Fondaumière a déclaré "avoir toujours été un homme d’union" : "Je suis venu en politique pour voir La Réunion avancer. Nous connaissons le travail fait par Didier Robert et nous devons aller dans cette continuité pour une union de la droite plus renforcée que jamais à La Réunion", justifie-t-il son choix.



Le principal intéressé, lui, ne cache pas sa satisfaction de voir une candidature dissidente en moins. "Je me rends compte que la dimension de l’intérêt général a pris le dessus avec le désistement de Fabrice Juppin de Fondaumière", lance le président de Région. "Après plusieurs échanges, nous sommes arrivés à un point d’équilibre, avec l'assurance que nous sommes capable d’aller plus loin ensemble. C’est un pas de plus avec ce que j’ai voulu fair avec Objectif Réunion, qui est un mouvement politique de rassemblement", poursuit Didier Robert.



"Nous avons 10 000 adhérents, venus d’horizons divers et j’en suis fier. Avec Objectif Réunion, nous avons la volonté de faire entendre la voix de La Réunion. Avec l’intégration de l’UFF, c’est un pas supplémentaire", termine-t-il.