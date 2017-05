540 kilos de déchets évacués par hélitreuillage du Piton des Neiges

Plus de 540 kg de déchets ont été récoltés les 18 et 19 mai 2017 au Piton des Neiges. Un "Grand Met' prop" organisé à l'occasion de l'édition 2017 du Cross du Piton des Neiges par le club Avalasse, la commune de Cilaos et le Parc national de La Réunion.



Des déchets datant de plusieurs dizaines d'années mais aussi des tubes énergétiques, canettes de boissons énergétiques, bidons d'eau, compotes ou crème anti-inflammatoire jonchaient les alentours du gîte, près du kiosque "Petit Matarun" et au sommet du Piton des Neiges.



Au total ce sont 3 big-bangs qui ont été évacués par hélitreuillage les 20 et 21 mai 2017 et triés par les services des sports de la commune et la CIVIS à la déchetterie de Cilaos. Un dernier big-bag au niveau du kiosque du Petit Matarun sera évacué cette semaine. "Une quinzaine d'agents du Parc national, de l'AVE2M, du Club Avalasse, de la commune de Cilaos, de l'ONF et des bénévoles ont été mobilisés sur chacune des deux journées pour mener à bien cette opération", indique le Parc National.



22 blocs d'appâtage sur la zone ont également été posés par l'association AVE2M qui en a profité pour lancer son programme de dératisation renforcé sur le site du Piton des Neiges grâce. Un programme financé par le Conseil départemental et le Parc national.



Plus de 160 points noirs ont ainsi été inventoriés en 2016



Le Parc national organise régulièrement de grandes opérations partenariales de collecte et d'évacuation de déchets en complémentarité du ramassage des déchets régulièrement assuré par l'ONF.



Camps de braconniers, des dépotoirs sauvages, des déchets en bord de sentiers... Plus de 160 points noirs ont ainsi été inventoriés en 2016 par les agents de terrain du Parc national en coeur de Parc dans lesquels sont emballages alimentaires, drapeaux, couvertures de survie, tentes, piles, bâches, plastiques, matelas, marmites, vêtements, bouteilles plastiques, bouteilles de gaz mais aussi des déchets organiques (pelures de fruits, restes de repas, poils et viscères de tangues...) sont laissés sur place.



"Les opérations de nettoyage ont pour but de rendre à ces lieux leur naturalité préservée pour le bien-être des Réunionnais et des visiteurs de tous horizons. Elles visent à sensibiliser les publics sur l'impact de l'abandon des déchets même biodégradables dans la nature (pelures de fruits, restes de repas...)", rappelle le Parc national.



"Ces déchets nuisent à la qualité paysagère des sites et induisent une prolifération de prédateurs introduits (rats et chats ensauvagés). Ces derniers s'attaquent à l'avifaune endémique (pétrels et oiseaux forestiers) et consomment les semences de la flore indigène. Ils impactent la santé humaine en contaminant l'eau et le milieu naturel de bactéries pathogènes (leptospirose)".