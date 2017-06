Mail La grande Une 500 fortunes de France : Apavou, de Chateauvieux, Goulamaly et Ravate dans le classement 2017





Quatre Réunionnais y figurent. Première fortune réunionnaise, Armand Apavou, 169e de ce classement avec une fortune professionnelle estimée à 500 millions d’euros.



Le patron du groupe Bourbon, Jacques de Chateauvieux, est 203e avec 415 millions d’euros.



Abdéali Goulamaly et la famille Ravate, font leur entrée dans ce classement, et sont 443e ex-aequo avec une fortune estimée à 150 millions d’euros.



Le fameux palmarès des 500 plus grandes fortunes professionnels de France a été publié hier par le magazine Challenges



