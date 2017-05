50 gendarmes déboulent au domicile de quatre Saint-Louisiens

L' impressionnant déploiement des forces de gendarmerie n'est pas passé inaperçu mais était nécéssaire au regard du profil des suspects. Quatre individus dont un mineur ont été interpellés au petit matin ce mardi dans le quartier du Gol à Saint-Louis. Pas moins d'une cinquantaine de gendarmes étaient mobilisés lors de cette opération. Cette importante intervention fait suite à l’agression des quatre contrôleurs de bus dans le secteur de la Palissade en avril dernier . Ivres et sans titre de transport, cinq jeunes s’en étaient pris aux contrôleurs. Echanges de coups, jets de pierre, un des contrôleurs avait même été grièvement blessé.Un premier individu, actuellement placé en détention provisoire, avait été rapidement interpellé après l'agression. L’exploitation des images de vidéosurveillance a permis de faire avancer l’enquête et d’identifier quatre autres individus, pour certains déjà défavorablement connus de la justice. Un détail qui a justifié l'importante opération de ce mardi menée dans le cadre d’une commission rogatoire du juge d’instruction.Présentés cet après-midi devant le tribunal de Saint-Pierre, deux d'entre eux ont été mis en examen et placés en détention provisoire tandis que les deux autres ont été placés sous contrôle judiciaire.