50 ans d’amour pour Gervil et Ghislaine Hoareau

Gervil et Ghislaine Hoareau ont fêté leurs noces d’or le vendredi 9 juin dans le quartier de la Plaine Bois-de-Nèfles.



Âgés respectivement de 74 et 75 ans, mariés à l’Église de Bois-de-Nèfles, leur couple est devenu au fil des années une jolie famille avec leurs 4 filles et unique garçon.



Si Gervil a travaillé pendant longtemps comme manœuvre livreur, Ghislaine a elle œuvré des années durant dans les cultures vivrières et maraichères.



Le couple compte aussi 10 petits-enfants et 4 arrières petits-enfants. Venue honorer ce modèle de fidélité et de confiance mutuelle, c’est avec un plaisir sans retenue que Josie Bourbon, conseillère municipale, a tenu à remettre à Gervil et Ghislaine un présent au nom de la ville de Saint-Paul.



Nous leurs souhaitons encore des années de bonheur à partager entre eux deux et bien sur entourés de leurs proches.