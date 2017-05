4e circonscription: Krishna Damour séduit par le programme de David Lorion

Ce mercredi matin, le Collectif pour le développement de la micro-région sud a annoncé sans grande surprise soutenir David Lorion, candidat dans la 4e circonscription aux législatives.



Séduit par le programme du conseiller municipal de St-Pierre et conseiller régional de la majorité, Krishna Damour, leader collectif, a épousé les idées proposées par le candidat Les Républicains.



Trois points ont particulièrement attiré l’attention du Collectif qui déclare s’associer au débat public pour ces législatives "au titre de citoyen": la fusion des deux intercommunalités sudistes, la problématique de la gestion des déchets et de la ressource en eau et plus particulièrement la création d’un réseau de transport guidé pour le bassin sud, "conformément à une sollicitation récurrente par le collectif Nou Vé Nout Tram et par les élus locaux depuis plusieurs années".



Autre projet soutenu pour le Collectif puisqu’il l’appelle de ses voeux depuis quelques années déjà: la création d’un quai de débarquement pour les croisiéristes à Saint-Pierre. "La ville présente les atouts nécessaires pour jouer ce rôle et cela passe par le prolongement de la digue de Terre Sainte afin de créer une marina et un quai de débarquement. Cet investissement impulsera la redynamisation de la filière touristique pour le Sud et pour La Réunion", a expliqué Krishna Damour.