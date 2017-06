45 % pour Fillon dès le 1er tour

Ferrand, le grand inquisiteur dans le procès Fillon, s’enferre !

Et il en appelle au verdict du jury populaire du corps électoral de sa circonscription législative du Finistère .

Il va lui rendre justice , soutient-il.



Ca ne lui coute pas cher de s’en remettre à cette ordalie.

Dans cette circonscription clientéliste, où “on ne trouve pas un jeune qui sache lire, écrire et taper sur un clavier” ( dixit son cabinet noir ), il ne prend pas beaucoup de risques.

Forcément là bas, à Carhaix où je faisais des courses cyclistes quand j’avais 20 ans , on est révolté et soumis depuis 100 ans . Et si on connait personne, on finit rue de la soif.



Mais quelqu’un peut- il lui dire que F Fillon a fait, au premier tour des présidentielles, 45 % à Sablé sur Sarthe, épicentre de sa circonscription.

Et alors !!!