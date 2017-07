Mail La grande Une 43 retraits du permis de conduire ce week end 261 infractions, 43 retraits du permis de conduire et 67 immobilisations de véhicules. Voici le bilan des gendarmes à la suite de contrôles routiers effectués ce samedi et ce dimanche. (ce bilan des contrôles routier ne concerne que le samedi et dimanche, et n'intègre ni l'opération de jeudi après-midi ni de vendredi).

Les gendarmes ont consacré 412 heures de services à des contrôles spécifiques de police route ciblant les conduites addictives, les excès de vitesse et les fautes de comportement à l'origine des accidents.



Près de 640 véhicules ont été contrôlés et 43 usagers se sont vus retirer leur permis de conduire sur le champ et 67 véhicules ont été immobilisés.



Au total, les actions destinées à combattre l'insécurité routière réalisées depuis vendredi soir ont permis de constater 261 infractions :



- 59 alcoolémies dont 42 délictuelles (taux supérieur à 0,80 g/l d'alcool dans le sang); le taux le plus élevé constaté étant de 2,14 g d'alcool pur par litre de sang

- 01 refus d'obtempérer (délit)

- 06 conduites sans permis de conduire (délits)



- 120 dépassements de la vitesse dont un à plus de 40Km/h au dessus de la vitesse autorisée, le conducteur a fait l'objet d'un retrait immédiat de son permis de conduire.

- 23 usages de téléphone en conduisant;

- 23 non-ports de la ceinture et/ou dispositifs de retenue pour enfants;

- 9 non ports du casque;

- 16 infractions génératrices d'accidents graves (franchissement lignes continues, non respect du stop ou feu rouge, non respect des priorités etc...);

- 4 autres infractions diverses (équipements, règles administratives, bruit, émission de fumées, etc).



Au cours des deux nuits du WE, l'intervention des gendarmes a été engagée sur 15 accidents matériels de la circulation. Sur ces 15 accidents, 13 conducteurs ont été détectés positifs à l'éthylomètre, tous dans des taux délictuels à plus d'1g d'alcool pur par litre de sang.



"Depuis le 1er janvier 2017 jusqu'à ce jour, nous enregistrons sur nos routes 31 morts et 339 blessés, un décès et plus de dix blessés par semaine. Si nous respections pleinement le code de la route, nous ne dénombrerions que 4 blessés... Toutes les infractions sont susceptibles d'engendrer un accident, sentons nous concernés et modifions notre comportement", indique la gendarmerie de La Réunion. Zinfos974 Lu 3737 fois



Mail