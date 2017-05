41 Logements sociaux livrés à Saint-Joseph

Ce vendredi 19 mai, 41 Maisons de Ville de l'Opération de logements "BADERA 1" ont été livrées aux familles attributaires sur la commune de Saint-Joseph.



Ce tout nouveau quartier de BADERA se situe idéalement à proximité du Collège Joseph Hubert et du Lycée Pierre Poivre et, est au cœur d'un projet global d’aménagement porté par la commune et la SHLMR.



Ce projet de 41 logements locatifs sociaux (LLS) composés de T2 (64m2), de T3 (76m2) et de T4 (96m2), dont les travaux avaient démarré en août 2015, a coûté 7 millions d’euros.



La livraison de cette première tranche sera suivie de celles des opérations "BADERA 2" avec ses logements locatifs sociaux (LLS) et de "BADERA 3" avec une résidence pour Personnes Âgées (RPA), qui sont déjà en cours de construction.