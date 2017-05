4 jours sinon rien ! Votez massivement lors de vos conseils d’école

"Faites comme il vous plaît" dit Emmanuel Macron ... chiche !



Notre nouveau Président, Emmanuel Macron, souhaite toucher à la réforme délétère des rythmes scolaires dont nous a gratifié Peillon, suivi par Hamon et Belkacem. Le SNE, qui lutte depuis 2009 contre cette mascarade qui a épuisé élèves comme enseignants pour des résultats nuls, ne peut que féliciter Monsieur Macron de se ranger à notre avis. Il faut dire que nous sommes insistants sur ce sujet à chaque Comité Technique Ministériel où nous sommes élus grâce aux professeurs des écoles qui ont su nous faire confiance. Mais là où nous pensons que le Président Macron fait fausse route, c’est qu’il pense laisser à chaque commune le choix de décider de son organisation ! Oui mais, seulement après concertation avec les écoles. Le SNE vous rappelle le poids du conseil d’école.



Soyez maître de votre destin ! Votez au conseil d’école !



Le conseil d’école sera votre arme la plus sûre pour revenir à la semaine de 4 jours. Ce conseil a valeur délibérative et vous pouvez et devez voter, quelles que soient les demandes plus ou moins insistantes de votre IEN ou de la municipalité, pour le retour à la semaine de 4 jours. Ces consultations s’étaleront jusqu'en 2019. Il est à noter qu’Emmanuel Macron ne souhaite pas traîner et envisage de publier le décret visant cet assouplissement dès cet été. Sans plus tarder, mettez à l’ordre du jour de vos conseils d’école le vote pour la répartition horaire sur la semaine et optez pour le retour à la semaine de 4 jours. S’il doit y avoir TAP, qu’ils se déroulent le mercredi matin ! Les professeurs des écoles et les élèves français n’ont plus à subir les lubies de Monsieur Peillon, qui ont fini d’épuiser nos élèves qui s’endorment à tout bout de champ en maternelle et baillent à se décrocher la mâchoire en élémentaire. Sans parler des professeurs des écoles dont la qualité de vie, a été impactée comme jamais. Exit la municipalisation des écoles via l’entrisme du périscolaire qui éjectait les enseignants hors de leur classe. Exit cette levée d’impôts directe ou indirecte occasionnée par les TAP. Exit les inégalités de traitement des élèves entre communes : chaque élève a le droit de recevoir les mêmes attentions.



Ne vous y trompez pas : votez pour le retour à la semaine de 4 jours.



Sans plus attendre. Et quand on nous dit qu’on ne peut pas boucler les programmes sur 4 jours, exit les « éducations à » et revenons à l’enseignement. Il est temps de donner à tous nos élèves la chance de poursuivre leur scolarité sans lacune. N’ayons plus peur des fondamentaux, en net recul depuis bien trop longtemps.



Le conseil d’école, mode d’emploi.



Le conseil d’école est une instance où sont mises au vote certaines motions. Si vous proposez que soit mise au vote la répartition horaire – et donc le retour à la semaine de 4 jours – vous serez majoritaires. Une voix par enseignant. Une voix pour le directeur/la directrice. Une voix pour un des membres du RASED. Participent également au vote le Maire et un représentant de la municipalité (s’ils sont présents), le DDEN, un parent délégué par classe (pas les suppléants). Vous pouvez donc l’emporter et ceci, conformément aux articles D 411-1 à 4 du Code de l’Éducation. Vous avez, professeurs des écoles, une voix délibérative et pas simplement consultative. Les textes sont de votre coté, utilisez-les !



Le retour à 4 jours, c’est maintenant !