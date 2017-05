4 bateaux prennent feu dans le port de St-Leu

Un bateau a pris feu ce mardi matin dans le port de Saint-Leu. Des explosions ont été entendues. Une épaisse fumée s'est dégagée de l'incendie. Les flammes se sont propagées à trois autres embarcations.



Les pompiers ont maîtrisé le sinistre. "On a établi des lances à mousse pour éviter la propagation vers le ponton, où se trouvait d'autres bateaux", indique le lieutenant Souprayenmestry. Une personne qui essayait d'éteindre le feu sur son bateau s'est blessée aux mains et aux jambes, de manière superficielle.



Au total, quatre engins incendie et deux ambulances ont été dépêchées sur place, soit 28 sapeurs-pompiers. La gendarmerie était également sur les lieux.



"Une équipe va venir pour installer un barrage anti-pollution pour éviter que la pollution due aux débris aille en haute mer", précise le lieutenant.



Par ailleurs, les enfants de l'école voisine ont été évacués plus loin, au niveau du stade, afin qu'il ne soit pas incommodés par les fumées. Trois élèves présentant des maux de tête ont été examinés par les sapeurs-pompiers.



Marine Abat sur place