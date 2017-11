Société 3èmes olympiades de l'école de la 2e chance Pour cette troisième édition de ses Olympiades, L'E2CR a réuni 200 jeunes de 18 à 25 ans au stade de la Redoute, sous le thème du "vivre ensemble".



L’École de la Deuxième Chance de La Réunion existe depuis 2010. Il s'agit d'une association loi 1901, dont le Bureau est constitué de chefs d’entreprises locales.



De 2010 à 2016, l'EC2R a accueilli pas moins de 2400 jeunes de La Réunion, dont plus de la moitié étaient issus des quartiers prioritaires, exclus de la formation et de l'emploi. Il s'agit, en partenariat avec 2692 entreprises, de proposer des stages. 4353 de ces stages ont conduit à une embauche.



Jean-Louis Lecocq, trésorier adjoint de l’association et représentant de la présidente de l’E2CR, Shenaz Bagot, s'exprime ainsi : "Le sport fédère et réunit dans l’effort. Le dépassement et l’estime de soi, la recherche de l’excellence, le respect de soi-même et de son adversaire, l’esprit d’équipe sont autant de valeurs que nous pouvons rapprocher à notre réalité."



Durant cette journée des Olympiades, festive et conviviale, différentes équipes de jeunes venus de toute l'île se sont affrontés lors de matchs de handball, foot ou basket, mais aussi de sports lontan, telle "la course de la roue".



Les gagnants se sont vu remettre un prix par Bernard Picardo, vice-président de la Région Réunion, qui a rappelé que "le sport est un phénomène social en plein essor à La Réunion, et un vecteur de lien social".

