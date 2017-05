3ème job dating Prékap'R au Barachois : 80 emplois pourvus

Ce matin à Saint-Denis, sur le Barachois 40 employeurs privés et publics ont rencontré plus de 200 candidats travailleurs handicapés pour 80 contrats en alternance à pourvoir dans divers secteurs d’activités (hôtellerie, espaces verts, restauration, hygiène, …).



Avec plus de 450 entretiens réalisés, cette 3ème édition du Job Dating PréKap’R a été un succès. Le Job Dating PréKap’R permet aux travailleurs handicapé une insertion par le travail grâce à leurs compétences.