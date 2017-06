Mail Courrier des lecteurs 3eme circonscription, je vote responsable le 11 juin

Sympathisant de droite, tamponnais pur souche, je m'interroge légitimement à l'approche des élections législatives sur le sens de mon vote dimanche prochain.



Les 11 candidats titulaires sont du Tampon. 6 d'entre eux sont des "petits candidats" qui feront au mieux 2% des suffrages exprimés chacun. 2 sont des candidats "moyens" qui tenteront de surfer sur la vague du FN pour l'un, et de "En Marche" pour l'autre, mais ils ne feront pas plus de 5% des voix. 80% des suffrages vont donc se porter sur les 3 "gros candidats" : le député sortant qui, au vu de ses piètres scores aux dernières élections locales et la déroute socialiste sur le plan national, est très inquiet car il sait qu'il dépassera difficilement la barre des 10% avec son bilan peu reluisant.



Le candidat de la mairie, ou plutôt de TAK tant celui-ci est omniprésent (au point que les citoyens se demandent à juste titre qui est le véritable candidat), ne convainc guère : malgré ses 30 années de politique, il n'est guère apprécié.



D'autant plus que le clan takiste, qui a remporté les 4 sièges du Tampon aux élections départementales de mars 2015, siège dans l'opposition au Département : les dossiers n'avancent pas, en témoigne un exemple criant, celui de la sécurisation de la route départementale vers Bérive où les éboulis sont réguliers et inquiétants.



A la Région, les 2 élus takistes, dont celui qui est candidat à la députation, siègent aussi dans l'opposition LPA ; là encore, le Tampon est à la traîne et les dossiers n'avancent pas.



Pour ma part, je voterai donc "efficace" dès le 1er tour en envoyant à l'assemblée nationale la candidate de l'Union de la Droite et du Centre : Mme BASSIRE Nathalie portera en effet le projet "REUNIONNOUS" de la majorité régionale auprès de Paris.



On sait aujourd'hui que le Président Macron a écarté l'encombrant Thierry Robert pour tendre la main à Didier Robert qui est sérieux, légitime et cohérent. Et puis Mme BASSIRE, en choisissant comme suppléant un écologiste de gauche (CADET Jean Alain), montre qu'elle a compris le message de la population, en allant au-delà des clivages politiques, pour plus de justice sociale, plus de croissance et d'emploi, et plus de développement durable ! J'ai lu avec attention leur programme qui illustre parfaitement ces objectifs.



On sent bien que cette candidature plait aux gens : de par mon métier, j'ai contact avec beaucoup de personnes et c'est son nom qui revient tout le temps.



Comme tout réunionnais, je veux que mon île, et en particulier la 3ème circonscription, avance. Je ferai donc le seul choix qui me paraisse, après réflexion, responsable, cohérent et nécessaire. C.HOARAU, Le Tampon Lu 196 fois



