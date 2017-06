Mail Législatives 2017 3e circonscription: Nathalie Bassire vs Jacquet Hoarau

Nathalie Bassire (suppléant Jean-Alain Cadet) et Jacquet Hoarau (suppléante Prisca Gardebien) s’affrontent dans la 3e circonscription. La candidate "Les Républicains" a atteint 28,27 % des voix contre 26,20% pour le second "divers droite".



Dans son programme "Ensemble, pour vous", Nathalie Bassire souhaite "agir en faveur du pouvoir d’achat" par des mesures visant notamment à baisser de 10 % les impôts sur le revenu pour tous les ménages et revaloriser dès cette année les minimas sociaux.



Toujours en matière d’économie, la candidate veut relancer l’emploi local et l’activité en supprimant le RSI à La Réunion. La baisse de 40 millions d’euros des charges et des impôts des entreprises ou encore le plafonnement du taux d’imposition à 15% pour toutes les entreprises, sont avancés.



Aux côtés de son suppléant Jean-Alain Cadet, Nathalie Bassire propose de davantage valoriser les déchets autour de l’économie circulaire et mettre en oeuvre dans le sud de l’île, le SWAC: "un projet écologique de climatisation avec de l’eau de mer tirée des fonds sous-marins".



Pour Jacquet Hoarau, qui se présente comme "le député qui défendra le Sud", des unités de recyclage des déchets doivent également être créées afin de développer des emplois via "une économie de transformation". Il faut également, selon le candidat,"augmenter le nombre d’emplois aidés pour magnifier notre environnement et reconquérir notre biodiversité".



L’augmentation du pouvoir d’achat doit "passer par la prise en charge du coût du fret, pour les marchandises qui ne concurrencent pas la production locale". Une production locale qu’il s’agit de soutenir également en luttant contre les importations sauvages et en soutenant les filières bio.



Le candidat souhaite également soutenir le développement des entreprises en combattant les tarifs abusifs du RSI et instaurer une zone franche globale.



