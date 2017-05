3e circonscription: Jean-Alain Cadet rejoint Nathalie Bassire

Jean-Alain Cadet, lui, explique son ralliement à Nathalie Bassire par le fait que "les choses n’avancent pas" au Tampon. "Nous devons travailler ensemble pour proposer des projets qui permettent aux gens d’avoir du travail, qui permettent aux villes d’avoir un cadre de vie agréable et aux gens de ne plus subir la vie chère. C’est ça qui intéresse les Réunionnais et non les étiquettes", affirme-t-il.



L’emploi, "le nerf de la guerre"



Pour ces législatives, Nathalie Bassire compte axer son programme sur plusieurs thèmes, dont les principaux sont l’écologie, l’emploi, les familles ou encore l’éducation. "C’est un programme complet que l’on propose", indique Nathalie Bassire. Mais pour la conseillère régionale, l’emploi reste malgré tout "le nerf de la guerre" : "Quand on sort sur le terrain, nous avons ce mécontentement de la population, qui attend de nous que nous créons de l’emploi. Si je suis élue demain, je veux demander au gouvernement de baisser les charges des entreprises jusqu’à 15% à La Réunion car notre situation est particulière de par notre taux de chômage".



Pour Nathalie Bassire, il ne faut pas oublier "le vote sanction" des dernières élections présidentielles avec le score réalisé par le Front National. "Je suis convaincue qu’il y a un réel potentiel, il y a des compétences et des savoir-faire de Réunionnais qui sont engagés et qui croient en l’avenir. À ceux qui n’y croient plus, il faut aujourd’hui nous rassembler, comme nous l’avons fait avec Jean-Alain Cadet pour porter un projet réunionnais à l’Assemblée nationale", termine-t-elle.