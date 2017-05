33 procédures pour alcoolémie dressées sur 770 contrôles routiers

Les gendarmes ont consacré 458 heures de service à des contrôles spécifiques de police route ciblant les conduites addictives, les excès de vitesse et les fautes de comportement à l'origine des accidents. près de 770 véhicules ont été contrôlés et 26 usagers se sont vus retirer leur permis de conduire sur le champ.



Au total, les actions destinées à combattre l'insécurité routière réalisés depuis samedi matin ont permis de constater 221 infractions dont 31 délits :



- 33 alcoolémies dont 23 délictuelles (taux supérieur à 0,80 g/l d'alcool dans le sang);

- 1 refus de se soumettre au contrôle par éthylomètre

- 01 conduite sous l'emprise de stupéfiants;

- 1 refus d'obtempérer

- 05 défauts de permis de conduire;

- 70 dépassements de la vitesses;

- 22 usages de téléphone au volant;

- 16 non-ports de la ceinture et/ou dispositifs de retenue pour enfants;

- 07 non ports du casque;

- 62 autres infractions génératrices d'accidents graves (franchissement lignes continues, non respect du stop ou feu rouge, non respect des priorités etc...);

- 3 autres infractions diverses (équipements, règles administratives, etc).



Un conducteur refusant de s'arrêter aux sommationq des motocyclistes de la BMo de St Paul au cours de l'après-midi de dimanche a été interpellé à son domicile, audition et suites judiciaires en cours.



Au cours des deux dernières nuits, les gendarmes des brigades territoriales ont été appelés à intervenir sur 12 accidents matériels, 7 conducteurs étaient alcoolisés et le taux le plus élevé constaté a été de 2,20 g d'alcool pur par litre de sang.



Un conducteur qui a percuté l'arrière d'un véhicule gendarmerie au Tampon avait 1,74 g/L d'alcool par litre de sang.